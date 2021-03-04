В Казани мужчина получил три года колонии особого режима за грабеж прохожего

В Казани 44-летний ранее судимый безработный получил три года колонии особого режима за грабеж случайного прохожего. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.

Установлено, что вечером 31 августа подсудимый напал возле дома на улице Декабристов, 102 на случайного прохожего. Он ударил его кулаком в лицо, после чего похитил сумку с деньгами и мобильным телефоном. Стоимость похищенного составила 11 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Суд признал жителя Казани виновным. С учетом опасного рецидива преступлений мужчину приговорили к трем годам отбывания наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее казанцу дали условный срок за кражу женских колготок. Установлено, что 10 августа 2020 года мужчина тайно похитил с открытых стеллажей магазина «Верный» на улице Декабристов женские колготки более чем на 7 тыс. рублей. Сложив их в пакет, который он приготовил для этих целей заранее, обвиняемый направился к выходу. Сотрудник магазина потребовал от мужчины оплатить товар или вернуть его, но мужчина проигнорировал просьбу и скрылся.

Ольга Плешкова