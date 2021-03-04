Главное к утру: нападение в Швеции, в Татарстане усилилась цензура в интернете
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 4 марта:
- Татарстан оказался в числе регионов, где в 2020 году «значительно увеличилось число отдельных вмешательств в свободу интернета» либо были зафиксированы «случаи насилия или приговоры к реальному лишению свободы за интернетактивность». Всего по итогам прошлого года в «красную зону» попали 58 регионов, что на 15 больше, чем в 2019 году.
- В США врачи выявили первые случаи «вечного» заражения коронавирусом. Следы вируса сохранялись в организмах пациентов, которые страдают лейкемией, больше шести месяцев.
- На сегодняшний день в Татарстане официально зарегистрировано 30 049 безработных граждан. За неделю их количество сократилось на 1 179 человек. Уровень регистрируемой безработицы в республике на 3 марта составил 1,48% от численности рабочей силы.
- Сегодня, 4 марта, утром и днем в республике и в Казани ожидается метель с ухудшением видимости до 500—1000 метров и менее и сильный ветер с порывами от 15 до 20 м/с.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с представителями СМИ в преддверии Международного женского дня обратил внимание, что в республике проживают лишь 30% татар. Все остальные представители нации живут за ее пределами.
- В Швеции, в деревне Ветланда в 300 километрах от Стокгольма, неизвестный мужчина напал на людей с ножом. Восемь человек получили ранения. Власти назвали случившееся террористической атакой.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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