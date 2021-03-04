Сегодня в Татарстане потеплеет до +2 градусов

В четверг, 4 марта, в Татарстане ожидается облачная погода. Утром и днем прогнозируется снег и метель. На дорогах сохранится гололедица.

Ветер западный, юго-западный умеренный. Утром и днем местами порывами будут достигать от 15 до 20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +2 до -3 градусов. В Казани прогнозируется от 0°С до +2°С. В Набережных Челнах днем столбики термометров будут колебаться от -1°С до -3°С.



Напомним, ранее синоптики предупредили татарстанцев, что утром и днем 4 марта в республике и в Казани ожидается метель с ухудшением видимости до 500—1000 метров и менее.



Татьяна Демина