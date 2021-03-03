Главное к утру: передачи подлодки «Казань» ВМФ России, новая мутация коронавируса
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 3 марта:
- Головную атомную подводную лодку проекта 885М («Ясень-М») «Казань» передадут Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ ориентировочно в мае — июне 2021 года. Сейчас, по данным СМИ, запланирован еще один контрольный выход субмарины в море, после чего проведут ревизию узлов и механизмов. Только затем на подлодке поднимут Андреевский флаг. Программу пусков крылатых ракет «Калибр» и «Оникс» АПЛ «Казань» выполнила, других пусков не планируется.
- На севере Италии, в Брешии обнаружили новую мутацию коронавируса — нигерийский штамм. Для него характерны мутации, против которых существующие на сегодняшний день вакцины могут быть неэффективны. В Брешии вновь растет число заражений, это ведет к ужесточению карантинных мер.
- В управлении Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали, как выбрать конфеты в подарок на 8 Марта. Эксперты порекомендовали воздержаться от покупки дешевых сладостей в переходах или около метро. В Роспотребнадзоре напомнили, что конфеты следует приобретать в местах организованной торговли: в магазинах, на торговых базах или официальных рынках. При этом следует особое внимание уделить сроку годности изделий.
- Всемирная организации здравоохранения спрогнозировала, что к 2050 году почти 2,5 млрд жителей Земли (25%) столкнутся с частичной или полной потерей слуха. По подсчетам экспертов, не менее 700 млн человек понадобится лечение и реабилитация. В организации призвали государства инвестировать в профилактические мероприятия. По подсчетам экспертов, один доллар, направленный на борьбу с заболеваниями, ведущими к потере слуха, принесет почти 16-кратную окупаемость.
- В текущем году по федеральному проекту «Оздоровление Волги» на реконструкцию очистных сооружений «Водоконала» Казани направят 1,3 млрд рублей. Общая продолжительность работ составит 3 года.
- В Набережных Челнах 25 марта состоятся публичные слушания по строительству трамвайной ветки в микрорайоне Замелекесье. Они пройдут в мэрии автограда.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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