В школе Кайбицкого района Татарстана нашли нарушения в организации питания детей

Прокуратура Кайбицкого района в ходе проверки организации питания детей в образовательном учреждении «Кушманская основная общеобразовательная школа имени Абрара Сагиди» выявила ряд нарушений.



Так, в столовой не был организован питьевой режим, а суточные пробы отбирались не от каждой партии приготовленных блюд. Помимо этого, помощника повара допустили к работе без серологического обследования на брюшной тиф.

В отношении директора вынесли представление, в отношении руководителя возбудили дело об административном правонарушении по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения детей (ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ), сообщает прокуратура РТ.

Постановление направили в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Татарстану в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском и Кайбицком районах. Акты реагирования находятся на рассмотрении.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в феврале в ряде школ и детсадов Елабуги выявили нарушения в организации питания детей. Проверки прошли в МБОУ «СОШ №9», МБОУ «СОШ №3», МБДОУ №18 «Ласточка», МБДОУ №20 «Сказка». Было установлено, что в пищеблоках используется посуда и разделочный инвентарь без маркировок; суточные пробы отобраны не от каждого приготовленного блюда; фактическая температура хранения пищевых продуктов не соответствует заявленным условиям.

Также «Реальное время» публиковало обзор программы «7 дней», в котором упоминалось, какие именно нарушения прокуратура и Роспотребнадзор находят в татарстанских школах.

Маргарита Головатенко