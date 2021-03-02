Главное к утру: в Челнах хотят обратить потерянный планшет в государственный, рост заболеваемости COVID-19 в мире
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 2 марта:
- Президент Татарстана Рустам Минниханов вчера на встрече с предпринимателями, развивающими сферу природного и экологического туризма, заявил, что в республике много красивых мест для организации глэмпинга. По его словам, это направление экотуризма сейчас востребовано среди людей. В связи с этим Минниханов предложил создать определенный каталог успешных практик глэмпинга как в Татарстане, так и в целом по России.
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что впервые за семь недель в мире увеличилось количество новых случаев заражения COVID-19. Рост заболеваемости зафиксирован в четырех из шести регионов.
- Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал крупные предприятия и учреждения бюджетной сферы города продолжать работу по вакцинации сотрудников на рабочих местах, чтобы снизить нагрузку на поликлиники. Начальник управления здравоохранения автограда Александр Николаев сообщил, что на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали уже 12 тысяч челнинцев. При этом в Челнах с начала пандемии COVID-19 заразились 1,9 тыс. человек.
- На птицефабрике «Державинская» в поселке Совхоз им. 25 лет Октября Лаишевского района Татарстана произошел пожар. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности на предприятии.
- На второй этап капитального ремонта лечебного корпуса №3 Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы из бюджета Татарстана выделили 136 млн рублей. Первый этап капремонта завершился в прошлом году. Второй этап на данный момент находится в процессе. Его планируют завершить уже в этом году.
- В Татарстане в пандемию коронавируса в медучреждениях, в том числе в «красной зоне», работали более 3 тыс. волонтеров-медиков. За время пандемии они оказали помощь около 50 тыс. раз.
- В Набережных Челнах хотят признать найденный в самолете планшет безхозяйным имуществом и обратить в собственность России. С соответствующим иском в суд обратился Камский транспортный прокурор. Гаджет нашли в самолете 8 января прошлого года. Установить его владельца (собственника) не получилось. Планшет не числится утерянным или находящимся в розыске.
- Мэр Нижнекамска Айдар Метшин заверил, что при строительстве экстрим-парка лесная зона и парк «Солнечная поляна» не пострадают. Он обратил внимание, что основная часть работ пройдет рядом с ними на пустыре.
- Правительство Германии обсудит с новой администрацией США вопрос отмены санкций против «Северного потока — 2». Переговоры начнутся тогда, когда всех компетентных лиц утвердит Сенат США и они официально займут свои должности. Власти ФРГ отвергают санкции против проекта «как вмешательство в европейский суверенитет».
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