Сегодня в Татарстане ожидается до +1 градуса, в отдельных районах — метель

Во вторник, 2 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем прогнозируется снег, мокрый снег. В отдельных районах республики метель. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный умеренный. Днем местами порывы могут достигать до 15—17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +1 до -4 градусов, на востоке до -8˚С. В Казани утром -8..-10 градусов, днем от 0°С до -2°С. В Набережных Челнах днем столбики термометров будут колебаться от -3°С до -8°С.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в ближайшие дни погода будет определяться влиянием циклонов и атмосферных фронтов. Ожидается неустойчивая погода с колебаниями температуры и атмосферного давления, в том числе с осадками. На дорогах сохранится гололедица.

Татьяна Демина