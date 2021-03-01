В Казани прокуратура добилась возбуждения уголовного дела за раненную ножом кошку

В Казани прокуратура отменила решение полиции об отказе в возбуждении уголовного дела после того, как сожитель матери казанца ранил кошку ножом. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

30 января житель Казани обратился в полицию с заявлением о нанесении травм кошке сожителем матери. Конечности животного были порезаны ножом.

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела с формулировкой «за отсутствием состава преступления». С этим решением не согласилась прокуратура, признала это решение необоснованным и отменила его.

В итоге в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Идет расследование.

Ранее в Татарстане на пилораме в поселке Поспелово нетрезвый рабочий пытался сжечь живую кошку в печи. Кошка помешала мужчине выпивать алкоголь. При этом остальные работники со смехом рассказывали о произошедшем. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным с применением садистских методов».



Ольга Плешкова