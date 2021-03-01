Валдис Пельш прокомментировал чемпионство «Сборной «Татнефти» в Высшей лиге КВН

Телеведущий Валдис Пельш, который также является членом жюри КВН, прокомментировал решение жюри сделать чемпионами Высшей лиги КВН в 2020 году две команды, одна из которых «Сборная «Татнефти».

Пельш вспомнил свой опыт игры в КВН, когда его команде не хватило немного, чтобы стать чемпионами. В итоге конкурентная команда вошла в историю, а о них все забыли.

Фото: kvn.ru

«В 2020 году была очень сложная ситуация, было две команды: «Татнефть» и «Русская дорога», каждая из которых была достойна чемпионского титула. Но в этом же профессионализм жюри, что у нас два чемпиона в этом году», — прокомментировал Валдис Пельш.



Напомним, что «Сборная «Татнефти» стала чемпионом Высшей лиги КВН 2020 года. Команда из Татарстана получила 12 баллов по итогам игры. После подведения итогов в соцсетях, в том числе на официальной странице КВН «ВКонтакте», разгорелась бурная дискуссия — многие зрители не согласились с выводами жюри и с «двойным чемпионством» в принципе. Судя по всему, симпатии пользователей были на стороне «Русской дороги».

Ольга Плешкова