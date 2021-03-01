В Альметьевске сотрудники МЧС несколько дней спасали уточек

Фото: МЧС РТ

Несколько дней подряд спасатели поисково-спасательного отряда Альметьевска выезжали на каскад прудов, где замерзали майны, в которых зимуют утки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

«По информации МБУ «Департамент экологии и благоустройства АМР», происходило замерзание майны, где зимуют утки. По прибытию на место спасатели производили очистку майны ото льда», — говорится в пресс-службе ведомства.

Ранее в Татарстане начали замерять уровень кислорода в водоемах республики.



Ольга Плешкова