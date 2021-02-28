Новости общества

11:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Прокуратура Казани проверяет соблюдение противопожарных мер после возгорания на рынке

10:07, 28.02.2021
Прокуратура Казани проверяет соблюдение противопожарных мер после возгорания на рынке
Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Приволжского района Казани организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности на сгоревшем рынке на Мавлютова. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Сообщение о пожаре в торговом павильоне ООО «Стрелец» по адресу Мавлютова, 14 поступило в 07.30 утра. Площадь пожара составила 180 кв. метров. В 08.10 объявлена локализация пожара.

В результате пожара сгорело девять секций торгового павильона. Погибших и пострадавших нет. На место ЧП выезжал прокурор Приволжского района Казани Наиль Исмагилов.

«Организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются», — прокомментировал Галиев «Реальному времени».

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани загорелся рынок на улице Мавлютова.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем