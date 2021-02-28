Прокуратура Казани проверяет соблюдение противопожарных мер после возгорания на рынке
Прокуратура Приволжского района Казани организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности на сгоревшем рынке на Мавлютова. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
Сообщение о пожаре в торговом павильоне ООО «Стрелец» по адресу Мавлютова, 14 поступило в 07.30 утра. Площадь пожара составила 180 кв. метров. В 08.10 объявлена локализация пожара.
В результате пожара сгорело девять секций торгового павильона. Погибших и пострадавших нет. На место ЧП выезжал прокурор Приволжского района Казани Наиль Исмагилов.
«Организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются», — прокомментировал Галиев «Реальному времени».
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани загорелся рынок на улице Мавлютова.
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