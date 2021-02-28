Психолог дала советы, как бороться с зависимостью от переедания

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Психолог Наталья Варская дала советы, как бороться с зависимостью от переедания на фоне стресса. Она отметила, что тот, кто заедает стресс, как правило, склонен к разного рода зависимостям, будь то зависимость от алкоголя, наркотиков, игромании или шопоголии. Главная его цель в зависимости — получение удовольствия.

«Что он получает от еды? Удовольствие. Так же, как и все остальные зависимые люди. А человек — это фабрика гормонов. Эти процессы — психологические, эндокринные, гормональные — всегда вместе», — цитирует эксперта RT.

Варская советует «искать доминанту», то есть искать другой источник удовольствия, что также вырабатывает необходимые гормоны, но не вредит здоровью.

«Для кого-то это нахождение на природе, наблюдение за лесом, цветами — тоже гормоны вырабатываются. Найти что-то такое. Кто-то, может быть, в музее от картин испытывает удовольствие», — заключила она.

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Ольга Плешкова