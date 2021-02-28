Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до -13 градусов
В воскресенье, 28 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от -8 до -13 градусов. В Казани от -11°С до -13°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от -9°С до -12°С.
Справка
й
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым