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Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до -13 градусов

06:25, 28.02.2021
Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до -13 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 28 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -8 до -13 градусов. В Казани от -11°С до -13°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от -9°С до -12°С.

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Общество Татарстан
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