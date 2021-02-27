В Роспотребнадзоре по РТ рассказали, имеет ли право покупатель фотографировать в магазине

Имеет ли право покупатель фотографировать товар в магазине? Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Татарстану.



Уточняется, что с января 2021 года вступили в силу Правила продажи товаров по договору розничной купли.

«Согласно п. 2 Правил, на торговых объектах (за исключением мест, которые определяются продавцом и не предназначены для свободного доступа потребителей) не допускается ограничение прав потребителей на поиск и получение любой информации в любых формах из любых источников, в том числе путем фотографирования товара, если такие действия не нарушают требования законодательства Российской Федерации и международных договоров Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.