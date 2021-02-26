Итоги дня: перестановки в исполкоме Казани, утренники с родителями разрешены, правительство Мордовии уходит в отставку
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер пятницы, 26 февраля:
- Бывший глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Андрей Лобов сегодня представлен в качестве нового руководителя Управления архитектуры и градостроительства Казани. В числе приоритетных направлений работы Лобова — создание Института развития города, разработка Казанской агломерации и реновация стагнирующих промзон. Первыми в их число войдут территории за железнодорожным вокзалом и в районе речпорта. Также Лобов намерен заняться реализацией стратегии развития реки Казанки и созданием первого в России городского национального парка.
- Прежний руководитель управления Ирина Дябилкина, занимавшая этот пост с 2017 года, будет работать в команде заместителя руководителя исполнительного комитета Казани Радика Шафигуллина, курирующего земельные, имущественные и финансовые вопросы. Новым руководителем администрации Вахитовского и Приволжского районов стал директор МБУ «Дирекция парков и скверов» Марат Закиров. Его также сегодня представил Ильсур Метшин.
- Роспотребнадзор Татарстана разрешил родителям детсадовцев присутствовать на утренниках. Поводом для обсуждения темы стало открытое письмо казанских родителей, озаглавленное «Крик души», в котором авторы просили разрешить посещение детского утренника 4 марта, посвященного Международному женскому дню. Сегодня на регулярном брифинге по санэпидситуации в республике пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Татарстану Миляуша Замалиева подробно разъяснила, как и на каких условиях можно провести в детсадах утренники с участием мам и пап.
- Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов отправил правительство региона в отставку. Об этом сообщил оперштаб Мордовии. Отметим, что после назначения Здунова Мордовию потрясли новости о громких отставках, а также уголовных делах в отношении ряда высокопоставленных чиновников из региона.
- В Нижнем Новгороде произошел взрыв в пристрое к 12-этажному дому. Часть строения разрушена. Под завалом обнаружили одну женщину. У пострадавшей ожоги. Травмы в результате взрыва также получил мужчина 1979 года рождения. В МЧС заявили, что в доме, где взорвался суши-бар, отсутствовал газопровод.
- Китайская компания Complant может подключиться к очистке Волги и рекультивации иловых полей в Казани. Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с представителями компании заявил, что республиканские власти заинтересованы во взаимодействии по таким проектам, как переработка отходов, работа в области илистых осадков и очистка сточных вод.
- Сегодня Шестой кассационный суд общей юрисдикции частично отменил казанский приговор по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал». Полностью аннулировано решение о взыскании с осужденных компенсации морального вреда по искам потерпевших, данные иски подлежат повторному рассмотрению в гражданском порядке. Также в кассации было отменено апелляционное определение Верховного суда Татарстана в части признания виновными четырех фигурантов дела по статье 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для потребителя).
- Пилота авиакомпании «Уральские авиалинии», Героя России Дамира Юсупова убедили принять участие в грядущих выборах депутатов Госдумы. Юсупов согласился включить себя в список кандидатов от партии «Единая Россия».
- В Уфе под домашний арест отправили заместителя премьер-министра правительства — министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева. Домашний арест продлится до 11 апреля. Бориса Беляева задержали накануне. По предварительным данным, его подозревают в превышении должностных полномочий при приемке очистных сооружений в Кумертау в 2017 году, где на тот момент он был мэром.
- Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов сообщил, что число пунктов вакцинации от коронавируса увеличилось и достигло 153. Сюда включены стационарные и мобильные пункты вакцинации на базе фельдшерско-акушерских пунктов.
- Президент Специальной Олимпиады в России Ольга Слуцкер рассказала, кого планирует пригласить на игры 2022 года в Казань. Среди потенциальных гостей Арнольд Шварценеггер.
- Представители бизнеса из городов России, в том числе из Казани и Набережных Челнов, направили открытое письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой не повышать утилизационный сбор на спецтехнику. Под текстом подписались руководители челнинских компаний «РегионГрупп» и «Технодом-1» и предприниматель из Казани. Они уверены, что данная инициатива приведет к отмене контрактов и срыву поставок техники, что ставит под угрозу проведение посевной кампании в стране и спровоцирует снижение инвестиций и рост цен на сельхозпродукцию.
- Прокуратура Татарстана разобралась с отменой льгот на междугородние перевозки. Проблема возникла из-за несовершенства законодательства республики, в котором не предусмотрен механизм расчета размера компенсаций в районах, где перевозки осуществляются по нерегулируемым тарифам. Ведомство подготовило и направило в Госсовет Татарстана предложение о необходимости внесения изменений в закон. Также Зеленодольская прокуратура внесла представление главе районного исполкома и официально предостерегла руководителя ООО «Экспресс» о недопустимости нарушения прав льготных категорий граждан. В итоге льготный проезд из Зеленодольска в Казань сохранится.
- В Набережных Челнах следственные органы возбудили уголовное дело по факту пожара на территории «Татэлектромаша», произошедшего 20 января. Правоохранители усмотрели признаки нарушения правил безопасности.
- Власти Набережных Челнов отказались принять меры по очистке подземного перехода на остановке «Ак Мечеть» от живущих там бездомных собак, несмотря на жалобы местных жителей. В Управлении городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Челнов обратили внимание, что на ушах собак имеются специальные бирки, свидетельствующие о их стерилизации. «Территория на контроле», — заявили власти. Они добавили, что животные не проявляют агрессии.
- В 73 автобусах МУП «ПАТП №4» и «ПАТП №2» начали тестировать систему распознавания усталости водителя. Она позволит улучшить качество обслуживания пассажиров. Специальная камера, установленная на уровне лица водителя автобуса, сканирует и улавливает малейшие признаки усталости. Система включается автоматически при повороте ключа и начинает работать, когда транспорт едет со скоростью более 15 км/ч.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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