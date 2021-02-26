В Казани в пятницу вечером образовались 9-балльные пробки
В Казани в пятницу вечером наблюдаются 9-балльные пробки. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Карты» по состоянию на 17.22.
Пробки из-за ДТП образовались на улицах Копылова, на проспекте Ямашева, на Сибирском тракте, улице Пушкина.
Заторы наблюдаются на улице Николая Ершова, в Щербаковском переулке, на Лево-Булачной, Декабристов, проспекте Ибрагимова, Тэцевской, Фатыха Амирхана, Академика Арбузова, Мира.
Утром в Казани наблюдались 8-балльные пробки.АвтоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым