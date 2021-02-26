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Татарстанский Роспотребнадзор добился изъятия БАДа «Ловелас форте» на территории всей страны

15:41, 26.02.2021
Татарстанский Роспотребнадзор добился изъятия БАДа «Ловелас форте» на территории всей страны
Фото: Максим Платонов (архив)

Специалисты татарстанского управления Роспотребнадзора добились запрета на территории всей страны биологически активной добавки (БАД) «Ловелас форте». В ней нашли медицинский препарат Тадалафил.

Этот препарат не был заявлен производителем при регистрации БАДа, уточняет пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

Его обнаружили во время плановой проверки ЗАО Фирма «Центр внедрения «Протек», когда специаличсты ведомства взяли пробы различных добавок для их анализа.

Арбитражные суды Москвы и Санкт-Петербурга наложили штрафы на производителя и поставщиков препарата, общая сумма которых составила 3,5 млн рублей.

В итоге добавка была изъята из оборота по всей стране. Поставщик уничтожил 2 247 упаковок (11,684 кг) «Ловелас форте».

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