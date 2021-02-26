Главное к утру: коммунальные аварии в Татарстане, сертификаты о вакцинации в ЕС, санкции против Лукашенко
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 26 февраля:
- Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили ситуацию в Армении. Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, призвал все стороны к сдержанности и к урегулированию ситуации в рамках закона.
- Вчера в Татарстане произошло сразу несколько крупных коммунальных аварий. В Чистополе ночью на улице Карла Маркса прорвало трубу, в результате чего без воды остались более 30 тысяч человек. Последствия аварии затронули 8 тысяч частных и 40 многоквартирных домов. Воду отключили в 20 социально значимых объектах: семи школах, шести детских садах, детском доме, детском санатории. Также в Казани произошла уже вторая авария на проспекте Ибрагимова. Там утром прорвало трубу водопровода диаметром 500 мм 1973 года постройки. В поселке Юдино детский сад №243 не смог принять детей из-за отсутствия воды. Ремонтные работы ведутся здесь второй день. В Челнах в арке дома 3/01 прорвало трубу. Очевидцы сняли происходящее на видео. Жильцы дома заметили, что трубу прорвало еще накануне, но неполадки не устраняли до сих пор.
- В Казани назначили нового заместителя руководителя управления здравоохранения по столице Татарстана. Им стал главврач Зеленодольской центральной районной больницы Рамиль Мухаматдинов. Он назначен на должность приказом министра здравоохранения РТ.
- Евросоюз продлил на 12 месяцев, до 28 февраля 2022 года, санкции против 88 представителей руководства и бизнеса Белоруссии, включая президента страны Александра Лукашенко. Ограничительные меры вводятся «за насильственные репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов, а также лиц, ответственных за нарушения на выборах».
- Строить участок высокой скоростной трассы М-12 на территории Татарстана и Чувашии протяженностью почти 41 км будет компания «Волгадорстрой». Стоимость работ превысит 24,8 млрд рублей. Компания стала единственным участником конкурса «Автодора» на проектирование и строительство данного участка трассы. Сам участок входит в состав 77-километрового седьмого этапа строительства трассы М-12 (586—663 км).
- Лидеры стран Евросоюза договорились ввести сертификаты о вакцинации. Они будут готовы в течение трех месяцев. Технические вопросы проработает Еврокомиссия. Для начала такие сертификаты разработают страны-члены ЕС. Задача комиссии — сделать их «совместимыми», чтобы обеспечить возможность использовать их во всех странах союза. В Германии уже решили сделать такие сертификаты. По словам Меркель, с дополнительной информацией о гражданах станут возможны поездки внутри ЕС. Возможно, этот документ может стать основанием для въезда в ЕС из третьих стран.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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