Главное к утру: пауза в деле о признании ВТОЦ запрещенной организацией, приглашение президента Киргизии
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 25 февраля:
- Верховный суд Татарстана приостановил производство по иску республиканской прокуратуры о признании Всетатарского общественного центра экстремистской организацией. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Суд назначил проведение лингвистической экспертизы.
- С первым зарубежным визитом в Москву прибыл президент Киргизской Республики Садыр Жапаров. Он встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Глава республики поздравил Жапарова со вступлением в должность и пригласил с визитом в Татарстан.
- Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил о необходимости введения новых мер, которые будут направлены на изоляцию России от финансовой системы США. Он не привел конкретные меры для противодействия доллару и напомнил, что Министерство иностранных дел не отвечает за экономику.
- Немецкая компания Wintershall Dea заявила, что больше не будет инвестировать в строительство газопровода «Северный поток — 2». В общей сложности она вложила в проект 730 млн евро. Дальнейшие выплаты по «Северному потоку — 2» компания не планирует.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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