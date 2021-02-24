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В Казани проведут социологические исследования по вопросу качества национального образования

21:19, 24.02.2021
В Казани проведут социологические исследования по вопросу качества национального образования
Фото: kzn.ru

В Казани планируется провести социологические исследования по вопросу качества национального образования с привлечением независимых экспертов. Ожидается выявить детские сады и школы, где разработаны и успешно используются лучшие практики воспитания и обучения на родном языке, сообщила на V отчетной сессии Казгордумы в Ратуше заместитель руководителя Исполкома Казани Гузель Сагитова.

Татарские сады и школы, которые открыли в 90-ых годах, помогли воспитать целое поколение приверженцев национальных ценностей. Исследование поможет узнать, насколько сейчас казанцы поддерживают эти принципы, отметила спикер.

Фото: realnoevremya.ru

Для мэрии столицы Татарстана этот мониторинг станет отправной точкой построения дальнейшей стратегии.

В городе есть кадры, которые владеют современными методами работами. А для обмена и передачи опыта сейчас поставлена задача организовать интенсивные курсы для учителей татарского языка, сообщается на сайте мэрии Казани.

На прошлой неделе стало известно о планах расширить в Татарстане сеть языкового образования. Для этого в республике могут открыть новые отделения Многонациональной воскресной школы.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьОбразованиеИсторияКультура Татарстан
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