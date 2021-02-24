Верховный суд Татарстана сегодня эвакуировали из-за срабатывания сигнализации

Сегодня в здании Верховного суда Татарстана прошла эвакуация. Персонал и посетителей вывели на улицу и сообщили, что там произошло задымление. Причина эвакуации — ложное срабатывание сигнализации, сообщили в суде.

Непосредственно перед эвакуацией суд рассматривал иск прокуратуры о ликвидации Всетатарского общественного центра (ВТОЦ), отмечает «Интерфакс».

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, Верховный суд Татарстана приостановил производство по иску республиканской прокуратуры о признании ВТОЦ экстремистской организацией и назначил проведение лингвистической экспертизы.



Татьяна Леухина