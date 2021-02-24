Итоги дня: срок для экс-главы Марий Эл, новые законы, проблемы льготных перевозок в Зеленодольске
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер среды, 24 февраля:
- Путин выступил на итоговой коллегии ФСБ и рассказал о готовящихся провокациях в отношении страны, связанных с борьбой с коронавирусом. Он сообщил, что ожидает провокаций во время выборов в Госдуму, которые пройдут осенью этого года. Глава государства призвал сотрудников ФСБ защитить страну от нападок.
- Начальник управления транспорта Миндортранса Татарстана Алексей Сидоров на брифинге по отмене льготного проезда из Зеленодольска в Казань заявил, что это произошло из-за того, что исполком Зеленодольского района РТ не заключил соответствующий договор с перевозчиком. На 2021 год району выделили 47,7 млн на льготный проезд. Для урегулирования ситуации Миндортрансом разработаны поправки в закон 123-ЗРТ в части проработки механизма компенсации перевозчикам, работающим по нерегулируемым тарифам. После вступления в силу закон будет действовать на правоотношения с 1 января 2021 года. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Суд признал бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова виновным во взяточничестве и злоупотреблениях и назначил экс-чиновнику наказание в виде 13 лет колонии. Также бывшего губернатора оштрафовали на 235 миллионов рублей. Маркелова задержали по подозрению во взяточничестве в апреле 2017 года. Меньше чем за неделю до этого многолетний руководитель Марий Эл покинул свой пост. Уже через пару месяцев суд арестовал около 60 млн рублей, которые были изъяты из жилища и банковских ячеек экс-чиновника, а также его друзей и знакомых. Подробнее о деле — в материале «Реального времени».
- Мэр Казани Ильсур Метшин объяснил существующие в городе проблемы с очисткой улиц и дорог от снега нехваткой рабочих. Он отметил, что эта проблема на данный момент прорабатывается. Улучшить качество уборки снега на дорогах в следующем году хотят в том числе с помощью закупки новой снегоуборочной техники.
- Высокий суд Лондона отклонил иск компании «Татнефть» о взыскании $294,3 млн с украинских бизнесменов Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других за ущерб, причиненный при поставках нефти в адрес «Укртатнафты» в 2009 году. В самой компании решение посчитали «односторонним и предвзятым». Юристы «Татнефти» обратили внимание на то, что в решении не дали оценку ряду фундаментальных вопросов. Прежде всего в отношении самого факта хищения денежных средств, принадлежащих «Татнефти», несмотря на то, что ответчики косвенно признали свое участие в нем. Сейчас компания изучает возможности по подаче апелляции на данное решение и принятию иных мер по взысканию похищенных средств.
- Сегодня президент России Владимир Путин подписал ряд законов, в том числе ужесточающих штрафы за ряд противоправных действий. Подробнее о них — здесь.
- В Казани программа комплексного развития территорий затронет улицы Портовую, Родины и территории за железнодорожным вокзалом. Власти города планируют превратить их в новые центры притяжения людей. В частности, в районе улицы Портовой появится новый город. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, он станет магнитом для инвесторов, туристов, бизнеса и для всех казанцев. Там появится набережная, территорию озеленят и организуют общественные пространства. За железнодорожным вокзалом в Казани планируется создать многофункциональную застройку средней этажности с повышением в сторону улицы Татарстан. Продолжится в Казани восстановление и благоустройство Старо-Татарской слободы. В ее первые три квартала вложили около 1,5 млрд рублей бюджетных средств и частных инвестиций.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил обеспокоенность тем, что в республике 881 ребенок получает семейное образование. По его словам, «ребенок, который обучается на дому, не получит должного уровня образования». К тому же встает вопрос о его социализации.
- Государственный долг России в 2020 году увеличился на 39,9%, или на 5,4 трлн рублей, и составляет 18,99 трлн рублей, говорится в опубликованных Счетной палатой материалах. Текущая сумма госдолга составляет 17,8% от ВВП. На эти подсчеты сегодня уже отреагировало Министерство финансов России: там заявили, что показатели российского госдолга «не превысили безопасного уровня». В соответствии с законом о федеральном бюджете на 2021 год предельный уровень госдолга по отношению к прогнозируемому объему ВВП составит 20,4%.
- В прошлом году в Казани провели 18 контрольных мероприятий в отношении 75 объектов, объем проверенных средств превысил 5,6 млрд рублей. Общая сумма нарушений составила 1,9 млрд рублей. Сумма устраненных нарушений — почти 1,7 млрд рублей. Оставшаяся часть, в том числе связанная с принципами расходования средств, находится на стадии устранения.
- Правительство Украины добавило пункт о возобновлении контроля над участком границы с Россией в пределах неподконтрольной ныне части Донецкой и Луганской областей в программу управления госграницами до 2025 года. Восстановление контроля над границей с РФ в Донбассе предполагает «планирование мероприятий по возобновлению охраны украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
- Начальник финансового управления Казани Ирек Мухаметшин сообщил, что депутаты внесли в бюджет города неиспользованные остатки финансовой помощи из бюджета Татарстана в размере 118,4 млн рублей, а также остатки средств бюджета на начало 2021 года в сумме 941,2 млн рублей. На 28 млн рублей увеличиваются расходы города на зарплату работникам социальной сферы. В результате объем бюджета составит на 2021 год по доходам 28048,8 млн рублей, расходы — 29108,4 млн рублей. Дефицит — 1059,6 млн рублей, его источником покрытия являются остатки средств в бюджете города.
- Российская редакция журнала Forbes составила список из 30 наиболее успешных российских интернет-компаний. Лидером рейтинга ожидаемо стал «Яндекс». Российский поисковик оценивается сегодня в $22,98 миллиарда. В первую тройку попали также Wildberries ($14,52 млрд) и Ozon ($10,58 млрд). Кроме них в списке Mail.ru Group, Avito, «1С», Lamoda, HeadHunter, Delivery Club и российское подразделение AliExpress.
- Учредитель благотворительной организации «Все для детей», депутат Казгордумы Далия Гайнанова рассказала о доступности городской среды для инвалидов. По ее словам, нужна единая система, а не отдельные элементы. Как она отметила, инвалиды могут быть интеллектуально и физически полезны для общества: «Мамы, которые сидят с инвалидами, имеют хорошее образование, надо им дать возможность разгрузиться, нецелесообразно из кандидата наук сделать сиделку». По ее словам, в городе есть преграды для человека на коляске. Нужно продумать все городское пространство и единый проект.
- В 2021 году в столице Татарстана планируется благоустройство семи общественных пространств. Продолжится работа в акватории Казанки на территории более 3 тыс. га с длиной береговой линии 68 км. Реализация проекта должна вывести Казань на мировой уровень в плане экологии. В 2020 году в Казани общая площадь парков увеличилась на 20 га.
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала компанию «Яндекс» прекратить давать своим сервисам преимущества в поисковой выдаче. В компании с требованиями не согласились. Там сообщили, что некоторые требования предписания уже реализованы в поиске, однако отдельные важные его части компания считает неправильными. По мнению «Яндекса», исполнение всех перечисленных требований «ухудшит качество поиска для пользователя, а значит, положение поиска «Яндекса» на рынке по сравнению с конкурентами». В «Яндексе» добавили, что никакой его сервис не имеет никаких приоритетов — показ основан на «конкретной и прозрачной метрике полезности для пользователя».
- На дорожный ремонт и благоустройство дворов в Казани выделили 14,3 млрд рублей. 83% дорог уже привели в нормативное состояние. Всего на 2021 год запланировано более 10 млрд рублей на дороги. Продолжится работа на БКК, на дороге-дублере Горьковского шоссе, начнется строительство Вознесенского тракта, будет построена двухуровневая петля на въезде с Оренбургского тракта, будет проведен капремонт 12 дорог и 78 внутриквартальных проездов, 22 поселковых дорог, трех подъездных дорог к садовым товариществам.
- Общая сумма средств, направленных на поддержку бизнеса, за январь — декабрь в Казани составила 372 млн рублей. Покупательский трафик в ТЦ из-за пандемии коронавируса снизился на 30%.
- В Казани в 2020 году ввели в эксплуатацию 10 детсадов и три новые школы. На 2021 год запланировано строительство восьми детских садов и двух школ. С 2006 по 2020 год построили 125 детсадов. За последние 10 лет отремонтировали 66 детсадов и 143 школы на общую сумму 6 млрд 150 млн рублей, еще 200 садиков и 27 школ ждут своего часа.
- Алексей Миллер будет руководить «Газпромом» минимум еще пять лет. Именно на такой срок он переизбран председателем правления холдинга. Его полномочия будут продлены с 31 мая 2021 года. Миллер занимает пост председателя правления «Газпрома» с 2001 года. Таким образом, оказались несостоятельными слухи о возможной отставке Миллера, которые возникают регулярно.
- Жители Московского района Казани сегодня жаловались на отсутствие водоснабжения — вода была отключена в 12 домах из-за аварии на водопроводе на улице Ибрагимова 23 февраля. В исполкоме Казани «Реальному времени» прокомментировали, что аварийные работы на проспекте Ибрагимова завершены. По информации МУП «Водоканал», сегодня в 6.30 водоснабжение было полностью восстановлено.
- Директор Казанского научного центра Российской академии наук (РАН) Олег Синяшин объявил, что больше не будет участвовать в выборах руководителя организации. Таким образом, он собирается покинуть пост.
- С 1 марта жители России смогут посетить Грузию при наличии отрицательного теста на коронавирус. Также в следующем месяце прилететь в страну с отрицательным результатом ПЦР-теста можно гражданам Армении, Азербайджана, Белоруссии, Украины и Казахстана.
- Сегодня на итоговой коллегии Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Зуфар Гаязов выбран президентом Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана. До этого он занимал должность председателя правления организации. Вместо Гаязова председателем правления назначен Михаил Шарипов, владелец кафе «Сказка». В конце января Ренат Залютдинов, возглавлявший Ассоциацию рестораторов и отельеров Казани и Татарстана, умер в возрасте 68 лет. Причиной смерти стал COVID-19.
- В Набережных Челнах суд наказал участницу несанкционированного митинга Айгуль Саримову, известную как La Kos, обязательными работами на срок 30 часов. Девушка 23 января на площади Азатлык проигнорировала требование сотрудников полиции о прекращении незаконного митинга. За это ее и задержали. Постановление суда вступило в законную силу.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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