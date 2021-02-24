Семейную пару из Казани осудили за сбыт наркотиков на длительный срок

Московский районный суд Казани вынес приговор по уголовному делу в отношении семейной пары, которая распространяла наркотики на территории города. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.



Суд установил, что 15 апреля прошлого года супруги извлекли из специально оборудованного тайника сверток с наркотиком, в составе которого был мефедрон. Масса свертка — более 50 грамм. Супруги действовали в составе группы лиц по предварительному сговору.

В тот же день сотрудники Казанского ЛУ МВД России на транспорте задержали супругов при осуществлении «закладок» с наркотиками. Суд признал их виновными по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Супругу и супруге соответственно назначено наказание в виде восьми и семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Фото: realnoevremya.ru

В феврале сотрудники службы МВД по Казани задержали 21-летнего жителя Казани по подозрению в причастности к противоправным деяниям. При досмотре у задержанного изъяли 55 свертков с неизвестным содержимым. Экспертиза установила, что в свертках был синтетический наркотик мефедрон общим весом более 67 грамм.

Маргарита Головатенко