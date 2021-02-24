Власти Татарстана отменили для должников льготы по плате ЖКХ

В Татарстане должникам отменили субсидии-льготы по оплате жилья, коммунальных услуг и взносам на капитальный ремонт. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Предоставление субсидии-льготы приостанавливается в случае наличия у заявителя задолженности по оплате жилого помещения или коммунальных услуг до погашения образовавшейся задолженности или до заключения и (или) выполнения получателем соглашения по ее погашению», — гласит документ.

Напомним, что субсидии-льготы предоставляются отдельным категориям граждан, в частности соцработникам, педагогам, работникам госучреждений сферы культуры, искусства и кинематографии и другим.

Фото: realnoevremya.ru

Постановление распространяется на все правоотношения, возникшие с 1 января текущего года.

Напомним, в июле 2020 года правительство России выделило Татарстану 2,3 млрд рублей на предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам, инвалидам, гражданам, пострадавшим из-за радиационных или техногенных катастроф. Они оплачивают 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг.



Татьяна Демина