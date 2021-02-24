Минниханов призвал депутатов внимательней работать с избирателями

Фото: Официальный Татарстан

Президент Татарстана обратился к депутатам. Их задача на выборах не только рассказать, какие они хорошие, заметил Минниханов.

По его словам, не все депутаты дорожат доверием своих избирателей. Они должны отстаивать интересы своих избирателей. «Будьте любезны, встречайтесь и работайте», — сказал президент.

«Если мы не способны услышать критику и какие-то решения принять, тогда не надо работать. В городе очень много делается, в целом в республике. И наше представительство в Госдуме очень важно, они должны отстаивать интересы республики и интересы города. Поэтому вопрос выборов для нас очень важен», — отметил глава республики.

«У нас по каждому направлению есть проект. Когда вы говорите с человеком или с группой людей, вы должны быть подготовлены и сказать: «Да, мы эту тему знаем». Сказать, что у нас пока денег нет, — это не разговор. Денег у нас, может быть, недостаточно, но в системном, плановом режиме и по векторам здравоохранения, и по дорогам — по всем направлениям идем», — резюмировал президент РТ.

Ольга Плешкова