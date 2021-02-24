Минниханов предположил, что одна из причин долгов Татарстана — предприятия-банкроты

Фото: Официальный Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов заметил, что, возможно, одной из причин долгов республики являются предприятия-банкроты.

«У нас денег не хватает, но в то же время консолидированный бюджет по республике — долгов 8,7 млрд, и по Казани цифра составляет 4,5 млрд [...] За этими вещами надо следить, это дополнительные ресурсы, которые нужны республике. Обратите внимание на эти вопросы», — поручил мэру Казани Ильсуру Метшину Рустам Минниханов.

Он сообщил, что тарифы на энергоносители никто не увеличил, но потребление тепла резко выросло, это отражается на платежах населения.

«Вопрос непростой. Принято решение, будем покупать технику. Будем смотреть, исходя из бюджетных возможностей, как можно поддержать», — сказал Минниханов.

Ранее сообщалось, что в России могут увеличиться тарифы на тепло и электроэнергию.

Ольга Плешкова