В России выявлено уже более 4,2 млн случаев COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в России выявили 11 749 новых случаев коронавируса, выздоровели 12 218 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 200 902 человек, а выздоровевших — до 3 751 562 человек.

За сутки болезнь унесла жизни 383 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 84 430 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 109,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 202 тысячи — за последние сутки. Под медицинским наблюдением отстается 585 091 человек.