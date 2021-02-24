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В ЕП хотят приравнять распространение дезинформации к уголовному преступлению

06:56, 24.02.2021
В ЕП хотят приравнять распространение дезинформации к уголовному преступлению
Фото: pixabay.com

В Европарламенте обсудили вопрос о введении уголовной ответственности за «распространение дезинформации, которая вызывает беспокойство общественности». С таким предложением выступили депутаты ЕП от Чехии Марцел Колая, Маркета Грегорова и Микулаш Пекса.

Парламентарии сделали отсылку к публикации Der Spiegel от февраля 2020 года. В статье еврокомиссар Вера Юрова допустила изменения законов в отношении дезинформации по вопросам безопасности, которые могут развить панику среди населения, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что казанский Кремль хочет создать ресурс для опровержения фейков.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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