В ЕП хотят приравнять распространение дезинформации к уголовному преступлению
В Европарламенте обсудили вопрос о введении уголовной ответственности за «распространение дезинформации, которая вызывает беспокойство общественности». С таким предложением выступили депутаты ЕП от Чехии Марцел Колая, Маркета Грегорова и Микулаш Пекса.
Парламентарии сделали отсылку к публикации Der Spiegel от февраля 2020 года. В статье еврокомиссар Вера Юрова допустила изменения законов в отношении дезинформации по вопросам безопасности, которые могут развить панику среди населения, сообщает RT.
Ранее сообщалось, что казанский Кремль хочет создать ресурс для опровержения фейков.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым