С начала зимнего сезона с улиц Казани вывезли более 715 тыс. тонн снега

С начала зимнего сезона с улиц Казани вывезли более 715 тыс. тонн снега, в том числе 1,6 тыс. тонн за последние сутки.

Также с начала зимнего сезона на казанских дорогах использовали более 65,8 тыс. тонн противогололедных материалов, в том числе 83 тонны за минувшие сутки, сообщается на сайте мэрии города.

23 февраля снег вывезут с участков улиц Фатыха Амирхана, Нариманова, Парижской Коммуны, Столбова и с проспектов Ибрагимова и Ямашева.

Сегодня днем в уборке снега на улицах столицы Татарстана работают 243 дорожных рабочих и 172 единицы спецтехники, в частности 52 тракторные щетки, 16 самосвалов, 28 фронтальных погрузчика и другие виды техники.

Напомним, жители Кировского и Московского районов Казани могут подать заявку на уборку снега с помощью соцсетей. Для них в Telegram работает специальный чат-бот.



Также во всех районах города работают телефоны горячей линии по вопросам уборки снега, можно обратиться по номерам +7 (843) 236-41-23 и 063. Заявки можно оставить и в сервисе «Открытая Казань».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале февраля прокуратура Казани внесла представление в адрес руководителя исполнительного комитета города по вопросу значительного количества осадков в виде снега и образования гололедицы. После его рассмотрения власти приняли решение усилить мероприятия по уборке снега с увеличением числа техники и ручной рабочей силы.



Татьяна Демина