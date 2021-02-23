Сегодня в Татарстане температура опустилась до -33 градусов

Ночью и утром во вторник, 23 февраля в Татарстане температура опустилась до -30.. -33°, следует из данных Гидрометцентра РТ. Аномально холодная погода держалась в республике и днем в понедельник, 22 февраля — температура колебалась от -17 до -24°С.

Синоптики отмечают, что среднесуточные температуры воздуха были ниже средних многолетних значений на 12-18 градусов.

Днем 22 февраля в республике местами наблюдался небольшой снег, ночью осадков не зафиксировано. Ночью в отдельных районах Татарстана отмечался сильный ветер порывами до 15 м/с.



Фото: realnoevremya.ru

Отметим, что по данным «Яндекс.Погоды», сегодня в Казани температура ощущается как -42 градуса.

Напомним, в ночь на понедельник в Татарстане температура опускалась до 25—31 градуса мороза. В низких районах, преимущественно на юге и востоке республики, она доходила до -36°С.

Татьяна Демина