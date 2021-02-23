В Грузии задержали главу оппозиционной партии Мелию

В офисе грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» задержал ее председателя. Операцию провел спецназ с применением слезоточивого газа.

«Министерство внутренних дел Грузии выполнило решение Тбилисского городского суда от 17 февраля о заключении для Никанора Мелия — Никанор Мелия задержан», — сообщается в telegram-канале Sputnik Грузия.

По данными СМИ, в ходе операции по задержанию Мелии полиция задержала не менее десяти человек. Между активистами и правоохранителями происходили стычки.

"...для исполнения возложенных судом обязательств полиция использовала пропорциональную силу и специальные средства в соответствии с законом», — прокомментировали задержания в МВД Грузии.

Мелия является фигурантом дела об организации массовых беспорядков в стране 20 июня 2019 года.

Татьяна Демина