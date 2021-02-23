В Татарстане сняли ролик «Тебе исполнилось 18?» по мотивам видео Следкома России

В Татарстане сняли видеоролик «Тебе исполнилось 18?» по мотивам ролика Следственного комитета России, в котором сотрудники ведомства поздравили граждан России с 14-летием. Его опубликовала «Партия Роста».

В ролике депутат Госсовета Татарстана от Партии Роста, бизнесмен Олег Коробченко и другие предприниматели рассказывают, какие права получает россиян после совершеннолетия.

Они напомнили о праве вступать в общественные объединения и политические партии, избираться в органы власти и принимать участие в выборах, заниматься предпринимательской деятельностью, заводить свою семью и т.д.

«Помни, что сейчас ты красив, здоров, полон позитивной энергии и способен свернуть горы и не свернуть на кривую дорожку правонарушений!», — говорится в видеоролике.

Напомним, Следком России снял видеоролик-поздравление, в котором рассказал об уголовной ответственности, которая наступает с 14 лет. Но потом его удалили.

Татьяна Демина