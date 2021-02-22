Опрос: большинство россиян хотят больше государственных праздников и выходных

Члены Общественной палаты предложили учредить 7 апреля новым государственным праздником — Днем здорового образа жизни. Больше половины россиян (54%) высказали желание об увеличении количества государственных праздников и оплачиваемых выходных. Против этой инициативы — 29% опрошенных, сообщает портал SuperJob.



Среди женщин больше сторонников праздников, чем среди мужчин — 57% против 51% соответственно. Инициатива по увеличению числа нерабочих дней меньше поддерживается людьми старшего поколения: среди жителей старше 45 лет «за» высказывались 44% опрошенных, среди граждан до 34 лет — 62%.

Похожее соотношение наблюдается среди респондентов по количеству зарплаты: 44% россиян с зарплатой от 80 тыс. рублей положительно реагировали на инициативу об увеличении выходных дней, среди граждан с зарплатой до 30 тыс. рублей «за» голосовали 64%.

Напомним, «Реальное время» проводило опрос предпринимателей о том, отмечают ли в их компаниях гендерные праздники.

Маргарита Головатенко