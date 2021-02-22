В Казани произошел пожар в цехе металлообработки
В понедельник вечером в Казани произошел пожар в производственном помещении. Загорелся цех металлообработки частной компании в Дербышках.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по РТ, погибших и пострадавших нет. Площадь пожара ориентировочно составляет 40 кв. м.
В 18.08 удалось локализовать возгорание.
Напомним, 20 февраля загорелся производственный цех частной компании на территории БСИ в селе Нижнее Афанасово Нижнекамского района. В здании хранились сырье и готовая продукция (полимерная подложка для ламината). Возгорание, по предварительной информации, произошло при пуске оборудования.Происшествия Татарстан
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