В Челнах в квартире обнаружили тело 83-летней женщины с обглоданной рукой

В Набережных Челнах в 30 комплексе нового города в одной из квартир обнаружили тела 83-летней женщины и ее 59-летнего сына. У пенсионерки была обглодана рука.

В квартире также находилась кошка, которая, оставшись без еды, вероятно частично объела руку своей мертвой хозяйки.

Как сообщают «Челнинские известия», точное время смерти мужчины и женщины судмедэкспертиза пока не установила, но уже началось гнилостное разложение тел.

Известно, что пенсионерка не могла самостельно передвигаться, а ее сын болел сахарным диабетом.