Минниханов поздравил татарстанцев с Международным днем родного языка

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана поздравил татарстанцев с Международным днем родного языка двумя способами. Официальное поздравление опубликовано на сайте президента республики.

«В условиях набирающей силу глобализации особое значение приобретает совместная деятельность государства и общества по сохранению, поддержке и популяризации национальных языков и культур, которой в Татарстане традиционно уделяется приоритетное внимание», — говорится в обращении.

Второе он выложил в виде клипа на своей странице в Instagram. «Мы рады всем и эту дружбу между народами все мы высоко ценим», — подписал ролик президент республики.