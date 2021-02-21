Сегодня в Татарстане ожидается -22 градуса и слабый неустойчивый ветер

В воскресенье, 21 февраля, в Татарстане прогнозируется малооблачная погода без осадков. На дорогах гололедица.



Ветер неустойчивый слабый, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.



Утром ожидается -25..-30˚С, местами до -35˚С. Днем в Татарстане прогнозируется от -17 до -22 градусов.

В Казани днем ожидается от -17°С до -22°С, в Набережных Челнах синоптики прогнозируют от 17 до 20 градусов ниже нуля.



По данным Гидрометцентра РТ, аномально холодная погода установилась в Татарстане с 16 февраля. Среднесуточные температуры на 9—16 градусов ниже нормы. По прогнозам, во вторник и среду ночью местами температура может опуститься до -39°C.

Прогнозы того, сколько в Татарстане продержится холодная погода, читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина