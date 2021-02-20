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Вторую дозу вакцины от коронавируса получили более 40 тыс. татарстанцев

12:15, 20.02.2021
Вторую дозу вакцины от коронавируса получили более 40 тыс. татарстанцев
Фото: Максим Платонов

В Татарстане за сутки прививку от коронавируса сделали еще 3 394 жителя республики. По данным на 20 февраля, вакцинировались 68 418 человек, сообщает пресс-служба Минздрава РТ. Вторую дозу получили 40 575 человек.

Напоминаем пять способов записаться на вакцинацию:

  1. единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);
  2. портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;
  3. единый номер 122;
  4. при обращении в МФЦ;
  5. при обращении по контактным телефонам в поликлинику.
ОбществоМедицина Татарстан
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