Итоги дня: смерть Андрея Мягкова, ЦБ повысит ставку, морозы в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за четверг, 18 февраля:
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что планирует встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным «в начале 20-х чисел февраля». Он заявил, что не собирается просить у Москвы кредит в размере $3 млрд. В Кремле уточнили, что переговоры двух президентов назначены на 22 февраля.
- Центробанк намерен плавно поднимать ключевую ставку. Она должна дойти до нейтральных значений в 5—6%. На конференции Ассоциации банков России глава ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, что сроки и темпы повышения ставки пока не определены. Они будут зависеть от прогноза инфляции: «Скорость возврата, темпы возврата, когда мы начнем возврат, будут зависеть от ситуации, от нашего прогноза инфляции. На настоящий момент мы не видим, что дезинфляционные факторы преобладают. Они сбалансированы, на наш взгляд — проинфляционные и дезинфляционные факторы».
- Глава МВД Татарстана Артем Хохорин рассказал, что полиция недавно поймала в республике очередного маньяка. Однако подробностей во время выступления на сессии Госсовета РТ он раскрывать не стал. Также Хохорин рассказал, что в республике на учет поставлена всего одна этническая преступная группировка — несколько азербайджанцев задержаны и привлекаются к уголовной ответственности. В то же время МВД Татарстана собрало 30 новых материалов по деятельности финансовых пирамид.
- Стало известно, когда в Казани поднимут плату за проезд в общественном транспорте. С 1 марта при оплате наличными пассажиру автобуса, метро, троллейбуса или трамвая придется заплатить 35 рублей.
- Госсовет Татарстана сегодня принял сразу несколько важных законопроектов. Так, депутаты ужесточили правила проведения митингов. Власти отныне будут требовать реквизиты банковского счета организатора публичного мероприятия, на который собираются деньги для проведения акций. Также республиканский парламент одобрил поправки в Избирательный кодекс РТ, которые позволят проводить голосование на выборах несколько дней. В то же время изменения запрещают присутствовать на голосовании наблюдателям из других регионов. Кроме того, в Госсовете обсудили законопроект о начале реализации программы «органического» производства в Татарстане.
- МИД Латвии запретил российскому телеведущему Владимиру Соловьеву въезд в страну. Из слов министра иностранных дел прибалтийского государства следует, что журналиста внесли в черный список за положительное высказывание о Гитлере.
- Казанский театр оперы и балета не должен выплачивать штраф из-за претензий Роспотребнадзора. Такое решение вынес Вахитовский райсуд Казани: «Дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ в отношении должностного лица Ларионова Ю. П. прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения». Претензии ведомства касались нарушения «антиковидных» мер на представлениях театра.
- Советский и российский актер Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет. По данным СМИ, причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность. Его без сознания нашла дома жена. Мягков скончался до приезда врачей.
- В Казани на общественные обсуждения представили проект реновации части территории у речпорта площадью 71 га. На ней планируется образовать два микрорайона, где должны появиться пять жилых комплексов. Дома здесь будут до 25 этажей. «Реальное время» подробно разобрало проект, который власти города предлагают обсудить.
- В Казани неофициально открыли новое здание Советского райсуда на улице Патриса Лумумбы. Затраты на строительство и оснащение всем необходимым, вплоть до гербов и флагов России и Татарстана, составили более 900 млн рублей. Первыми на готовом к сдаче объекте побывали журналисты «Реального времени». В ближайшие три года в Татарстане могут возвести еще четыре новых здания судов.
- За 2020 год в Татарстане общая сумма наложенных на граждан штрафов за нарушения «антиковидных» ограничений составила 214 млн рублей. Всего в республике было составлено 147 тысяч административных материалов за отсутствие масок или перчаток и другие нарушения противоэпидемических мер.
- В Казани увеличили стоимость услуг на погребение. Теперь, чтобы похоронить близкого на казанском кладбище, потребуется заплатить минимум 6 424 рубля 98 копеек.
- Аномальные морозы в Татарстане сохранятся в выходные. В субботу, 20 февраля, температура может опускаться до -32°С. В воскресенье — до -36°С.
- «Рубин» крупно обыграл «Ротор» в контрольном матче на сборе в Турции. Игра завершилась со счетом 3:0.
- Москва выслала сотрудника посольства Эстонии в Москве в ответ на объявление персоной нон грата российского дипломата в Таллине.
Евгений КалашниковОбщество
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