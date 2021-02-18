В Челнах девушку оштрафовали за размещение в соцсети экстремистского видео

В Набережных Челнах местную жительницу привлекли к административной ответственности за размещение в соцсети «ВКонтакте» видеозаписи, которая включена в федеральный список экстремистских. Об этом сообщается на сайте Набережночелнинского городского суда.

Сообщается, что материалы были направлены на возбуждение социальной, расовой, межнациональной, религиозной ненависти, а также на вовлечение отдельных лиц в деятельность экстремистских организаций, проведение несогласованных акций и организацию массовых беспорядков.

Женщина свою вину признала и раскаялась. Ей назначили наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей и обязали удалить со страницы экстремистские видеозаписи.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Казани мужчина получил предостережение прокуратуры за видео в интернете. В надзорном ведомстве отметили, что распространение в интернете роликов с подобной информацией оказывает деструктивное идеологическое воздействие на людей и административно наказуемо. Какое именно видео загрузил себе мужчина, не сообщается.

Ольга Плешкова