В Челнах няня добивается опеки над своим воспитанником, который жил у нее семь лет

В Набережных Челнах местная жительница добивается опеки над ребенком, которого воспитывала семь лет. Мать отдала ей его на воспитание сразу после рождения, оформив нотариальную доверенность, однако теперь решила забрать ребенка, с которым ни разу не виделась.

Как сообщает «РИА Новости», в 2013 году москвичка родила двойню — мальчика и девочку. Однако приглянулась ей только девочка. Мальчику же она наняла няню на полный день — гувернантку из Набережных Челнов.

Через несколько месяцев мать ребенка предложила увезти сына в Челны и присматривать за ним там, чтобы сдать квартиру, где жил ребенок. Женщины заключили нотариальное соглашение сроком на один год, затем документ был продлен до 2020 года.

Маленький Саша прожил в семье гувернантки шесть лет, за это время мать к нему ни разу не приехала. В прошлом году срок нотариально заверенной доверенности истек. Мать решила забрать сына, и тут няня поняла, что ребенок должен остаться с ней. Однако когда соцработники в Набережных Челнах обратились в районный суд Москвы с иском о лишении родительских прав матери, московская опека постановила изъять ребенка в приют как безнадзорного до решения суда.

Фото: kzn.ru

Чтобы Саша не попал в приют, няня отвезла его к матери. Выяснилось, что родная сестренка не знает о существовании брата, а в паспорте матери нет и намека на Сашу.

Мать ребенка уверяет, что няня мстит ей за потерю работы. Она заявила, что недовольна работой гувернантки, так как получила «ребенка-Маугли», который знает только плохие слова. Женщину она обвинила в создании шоу и «каких-то планов» на ребенка.

Фото: кадр видео Первого канала

Ранее в Набережных Челнах уже происходила подобная история. В 2016 году жительница Омска Инна Свекольникова нашла в соцсетях жительницу Челнов Юлию Снегур и рассказала, что у нее не хватает средств на воспитание ребенка. Челнинка в свою очередь была готова взять девочку себе. Мать отвезла дочь в другой город и оставила на попечение чужой женщины. При этом женщины даже оформили некую «доверенность» на ребенка сроком на три года. Через несколько лет с требованием вернуть девочку в семью в суд обратилась бабушка. Челнинка, уже считавшая девочку приемной дочерью, суд проиграла.



Ольга Плешкова