Бадюков о «Зеленом дерби»: «Фаворит — «Салават», казанцам надо минимизировать удаления»

Обладатель двух Кубков Гагарина в составе «Ак Барса», а ныне эксперт на КХЛ ТВ Алексей Бадюков дал свой прогноз на матч казанцев против «Салавата Юлаева» в рамках регулярного чемпионата.



Он считает уфимцев фаворитом предстоящей встречи из-за недисциплинированности игроков казанской команды.

«Помимо первого звена у «Салавата» сейчас разыгрался Амиров, звено Кадейкина и Плэта неплохо смотрится. Конечно, легионеров тяжеловато остановить любому сопернику и что-то предпринять. У них присутствует вариативность в игре — что пять на пять, что пять на четыре.

Родион Амиров. Фото: vk.com/hcsalavat

Тем более «Ак Барс» пропустил две шайбы с Ригой именно в меньшинстве, и проблема удалений до сих пор стоит. Тяжеловато будет против первого звена, казанцам нужно минимизировать удаления.

Я думаю, что фаворит — «Салават», будет заброшено не меньше пяти шайб, и главное — будет масса силовой борьбы», — сказал Бадюков «Реальному времени».

Напомним, матч между уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом» состоится сегодня в Уфе. Начало встречи — в 17.00 по мск.

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