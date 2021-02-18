Начальник УСД в РТ рассказал о планах строительства еще четырех судов, включая казанский

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В ближайшие три года в Татарстане могут возвести еще четыре новых храма Фемиды. Об этом сегодня на итоговом совещании председателей судов республики сообщил глава Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов.



По его словам, на включение в федеральную целевую программу до 2024 года уже направлены документы по строительству зданий Кировского райсуда Казани, Лаишевского и Рыбнослободского районных судов, а также второй очереди Набережночелнинского суда, передает с места журналист «Реального времени»

Совещание судей проходит в зале-трансформере нового здания Советского райсуда Казани. Условия в нем и судьи, и руководители силовых ведомств называют шикарными.