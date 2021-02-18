В Казани проведут общественные обсуждения по поводу строительства торгового комплекса

В Казани пройдут общественные обсуждения о предоставлении разрешения на

условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Революционной в

Кировском районе под торговый центр. Об этом сообщается в сборнике документов мэрии столицы Татарстана.

Общественные слушания пройдут с 18 февраля по 18 марта на электронной площадке dispute.kzn.ru.



Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка предоставляется ООО «Российские железные дороги».

По данным кадастровой карты, речь идет об участке перед площадью тысячелетия Казани.





Татьяна Леухина