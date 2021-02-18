Сэйко Хасимото избрана новым главой оргкомитета Игр в Токио

Министр Японии по делам Олимпиады Сэйко Хасимото выбрана новым председателем организационного комитета Олимпийских игр в Токио. Решение принято в четверг на заседании исполкома организации.

На этом посту она заменит Есиро Мори, ушедшего в отставку из-за волны обвинений в сексизме в свой адрес после некоторых скандальных высказываний в прессе. Хасимото была единственным кандидатом на должность.

Есиро Мори. Фото: tokyo2020.org

При этом сама Сэйко подала в отставку со своего министерского поста. Ожидается, что ее заменит Есихидэ Суге.

Хасимото бывшая конькобежка и велогонщица, участвовавшая в семи Олимпиадах в качестве спортсмена. Единственную олимпийскую медаль она завоевала на Играх в Альбервиле-1992, заняв третье место на дистанции 1500 метров.

Напомним, ранее стало известно, что олимпийский чемпион из России Сослан Рамонов пропустит Олимпиаду в Токио из-за травмы.