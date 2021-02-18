В исполкоме Казани рассказали, что в школах проводятся занятия, несмотря на морозы

В настоящий момент школы не закрыты из-за морозов, рассказали «Реальному времени» в Управлении образования исполкома Казани.

«До всех родителей доведена информация о том, при какой температуре занятия могут быть приостановлены. При низкой температуре наружного воздуха родители могут принять решение освободить своего ребенка от посещения школы, учитывая его индивидуальные особенности, а также условия местности проживания, известив об этом школу через классного руководителя», — сообщили в исполкоме.

Отменять занятия в связи с морозами или нет, решает руководитель образовательной организации. Если учащиеся пришли в школу, несмотря на морозы, с ними проводятся занятия.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Гидрометцентре заявили об аномальном холоде на большей части страны — в ближайшие пять дней, с 18 февраля по 22 февраля, почти по всей территории России установятся аномальные холода. В указанные дни около нормы или выше температура воздуха будет только на Камчатке и Сахалине.

В Татарстане морозы ожидаются до 25 февраля. По прогнозам Гидрометцентра РТ, в отдельных районах температуры могут опуститься до -37°С. В целом же среднесуточные температуры будут на 9—15 градусов ниже нормы. Минимальные показатели составят 25—30 градусов мороза.

Маргарита Головатенко