В Гидрометцентре заявили об аномальном холоде на большей части страны

В ближайшие пять дней, с 18 февраля по 22 февраля, почти по всей территории России установятся аномальные холода. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Собеседник агентства подчеркнул, что в Приволжском, Северо-Западном и в Центральном федеральных округах температуры 18—19 февраля будут примерно на 12 градусов ниже нормы, 20 февраля — на 8 градусов, в воскресенье и понедельник — на 1—2 градуса.



В указанные дни около нормы или выше температура воздуха будет только на Камчатке и Сахалине.

Напомним, в Татарстане морозы ожидаются до 25 февраля. По прогнозам Гидрометцентра РТ, в отдельных районах температуры могут опуститься до -37°С. В целом же среднесуточные температуры будут на 9—15 градусов ниже нормы. Минимальные показатели составят 25—30 градусов мороза.