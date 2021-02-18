Группу татарстанцев осудили за кражу ядохимикатов в особо крупном размере

Фото: "Реальное время"

В Аксубаево вынесли приговор четырем местным жителям по делу о краже в особо крупном размере. Полиция поймала их, разбираясь в пропаже крупной партии ядохимикатов в 52 канистрах со склада ООО «Волга-Селект» в селе Кривоозерки.



Общая сумма причиненного ущерба составила более 1,9 млн рублей, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Судом установлено, что преступление было совершено 29 августа 2020 года: обвиняемые проникли на склад, похитили ядохимикаты и перевезли часть краденого для продажи в Ульяновскую область. Остальное спрятали в лесопосадке недалеко от села, и этот схрон позже обнаружила полиция.

В ходе следствия задержанные возместили ущерб в полном объеме, и суд приговорил всех четверых к условным срокам в 3,5 года.