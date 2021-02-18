Главное к утру: 32 тысячи безработных в Татарстане, 33 российских банка могут потерять лицензию в 2021 году
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 18 февраля:
- Власти Елабужского района Татарстана планируют разработать проект создания микрорайона «Тойма». В нем предусмотрят развитую сеть дорог и все коммуникации, необходимые для комфортной жизни.
- Каждый день в Татарстане на прививку от коронавируса через горячую линию 122 записываются до 163 человек. Всего с начала ее работы операторы обработали 5 691 заявку на вакцинацию. В среднем за сутки от жителей республики на горячую линию 122 по вопросам пандемии коронавируса поступает около 1,1 тыс. обращений.
- На сегодняшний день в Татарстане в органах службы занятости зарегистрировано 32 024 официально безработных гражданина. Уровень безработицы в республике на 17 февраля равен 1,58% от численности рабочей силы. Коэффициент напряженности на рынке труда в Татарстане условно составил 0,7 человека на одну вакансию.
- Член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил учредить 7 апреля День здорового образа жизни. Соответствующее обращение он направил главе российского Минздрава Михаилу Мурашко. Автор инициативы отмечает, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о задаче формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) у граждан. Эта идея необходима не только для личного развития каждого человека в отдельности, но и народа в целом.
- В России до 33 банков в течение 2021 года могут потерять лицензию. Об этом говорится в материале рейтингового агентства «Эксперт РА». Возврату на докризисный уровень препятствуют не только последствия пандемии коронавируса, но и негативные тренды, сформировавшиеся в прошлом году. Например, отток средств населения со срочных вкладов.
- Уроженец Бугульмы, космонавт Сергей Рыжиков получит премию за то, что при отклонении автоматики транспортного грузового корабля «Прогресс МС-16» взял управление им в свои руки.
- В 2020 году средняя ставка аренды площади в казанских торговых центрах составила 1 669,6 рубля за кв. метр. Номинальная средняя ставка аренды на наиболее востребованный формат помещений площадью от 100 до 200 кв. метров на первых этажах ТЦ Казани выросла по сравнению с 2019 годом на 8% и составила 1 816 рублей за кв. метр.
- В Набережных Челнах трехлетний мальчик из Волгограда пережил клиническую смерть. Врачи диагностировали у ребенка сильнейший отек гортани, вызванный неизвестной инфекцией. По словам мамы трехлетнего Роберта, все произошло очень быстро: с момента, когда мальчику стало плохо, и до клинической смерти прошло три часа. До приезда в Набережные Челны к бабушке у ребенка наблюдался небольшой кашель. Позднее у него поднялась температура, а кашель усилился, из-за чего мальчик дышал только ртом. По словам заместителя главврача «Камского детского медицинского центра» Натальи Наговицыной, специалисты медучреждения готовят письмо в региональный облздрав с просьбой перевести Роберта в медцентры Волгограда.
- Глава Тукаевского района Татарстана Фаил Камаев обратился к правительству республики с просьбой поддержать создание центрального Дома культуры в поселке Новом на базе существующего.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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