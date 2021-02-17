Новости общества

07:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Главное к утру: отключение света в Ново-Савиновском районе Казани, 600 млн на финансирование больниц в РТ

07:00, 17.02.2021
Главное к утру: отключение света в Ново-Савиновском районе Казани, 600 млн на финансирование больниц в РТ
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 17 февраля:

  • Вчера вечером очевидцы сообщили «Реальному времени» об отключении света в Ново-Савиновском районе Казани. Без электроэнергии остались 1 250 человек по улицам Маршала Чуйкова, Мусина и Фатыха Амирхана. В 23.50 электроснабжение полностью восстановили.
  • Татарстан получит почти 600 млн рублей на финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Всего на дополнительное финансирование медучреждений, работающих по системе ОМС, регионы получат более 25,4 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ.
  • Причиной третьей волна пандемии коронавируса может стать неосторожность людей, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире «России 1». Она добавила, что все зависит от людей.
  • Ретейлеры заявили о готовности повысить цены на яйца и мясо птицы. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подтвердили, что направили уведомление в Минпромторг. К этому привел запрос производителей повысить цены на 10% в связи с распространением птичьего гриппа, а также с увеличением стоимости кормовой базы и существенным сокращение поголовья.
  • Иностранные студенты КФУ теперь могут вернуться к очному обучению без прохождения 14-дневного обсервационного периода. Это касается тех, кто приехал из государств, с которыми возобновилось авиасообщение. Для этого нужно сдать тест на COVID-19 (методом ПЦР) дважды.
  • Министерство обороны России подало иск к Зеленодольскому заводу им. Горького. Сумма исковых требований составляет 42,6 млн рублей. Исковое заявление к заводу ведомство подало в Арбитражный суд Москвы 15 февраля, следует из данных картотеки арбитражных дел.
Татьяна Леухина
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем