Главное к утру: отключение света в Ново-Савиновском районе Казани, 600 млн на финансирование больниц в РТ
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 17 февраля:
- Вчера вечером очевидцы сообщили «Реальному времени» об отключении света в Ново-Савиновском районе Казани. Без электроэнергии остались 1 250 человек по улицам Маршала Чуйкова, Мусина и Фатыха Амирхана. В 23.50 электроснабжение полностью восстановили.
- Татарстан получит почти 600 млн рублей на финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Всего на дополнительное финансирование медучреждений, работающих по системе ОМС, регионы получат более 25,4 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ.
- Причиной третьей волна пандемии коронавируса может стать неосторожность людей, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире «России 1». Она добавила, что все зависит от людей.
- Ретейлеры заявили о готовности повысить цены на яйца и мясо птицы. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подтвердили, что направили уведомление в Минпромторг. К этому привел запрос производителей повысить цены на 10% в связи с распространением птичьего гриппа, а также с увеличением стоимости кормовой базы и существенным сокращение поголовья.
- Иностранные студенты КФУ теперь могут вернуться к очному обучению без прохождения 14-дневного обсервационного периода. Это касается тех, кто приехал из государств, с которыми возобновилось авиасообщение. Для этого нужно сдать тест на COVID-19 (методом ПЦР) дважды.
- Министерство обороны России подало иск к Зеленодольскому заводу им. Горького. Сумма исковых требований составляет 42,6 млн рублей. Исковое заявление к заводу ведомство подало в Арбитражный суд Москвы 15 февраля, следует из данных картотеки арбитражных дел.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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